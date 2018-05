Scootmobielen te leen in Veldhoven

Sinds deze week kunnen ouderen in Veldhoven gratis een scootmobiel lenen bij RSZK Merefelt. Daar staan twee van de voertuigen klaar voor vertrek. De scootmobielpool is een initiatief van RSZK Merefelt, Welzorg en de gemeente Veldhoven.

Doelgroep voor de scootmobielen zijn ouderen die het apparaat niet structureel nodig hebben, maar wel bij tijd en wijlen, zegt Lieke Lauwers van RSZK Merefelt. ,,We willen het makkelijker voor ze maken om bijvoorbeeld een dagje uit te gaan met kleinkinderen. Of om boodschappen te gaan doen”, aldus Lauwers. ,,Om bij ons een scootmobiel te lenen hebben de ouderen geen indicatiestelling van de gemeente nodig.”

Normaal gezien heeft iemand die een scootmobiel wil rijden een indicatiestelling nodig. Met zo’n indicatie kan iemand via de gemeente een scootmobiel krijgen of er zelf een kopen, die vervolgens gedeeltelijk vergoed wordt. Dat is nu dus niet per se meer nodig.

Geïnteresseerde ouderen kunnen overigens niet zomaar een karretje lenen. Eerst moeten ze slagen voor een rijexamen. ,,De rijvaardigheid is erg belangrijk. Veiligheid staat natuurlijk voorop”, zegt Lauwers.

Die rijvaardigheid wordt getest door ergotherapeuten van Merefelt. Lauwers: ,,Onze ergo gaat twee keer een uur rijden met iemand die een scootmobiel wilt lenen. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer dementerende ouderen, die moeten we natuurlijk goed testen.” De kosten voor de rijvaardigheidstest vallen onder het eigen risico van de basisverzekering, meldt de gemeente.

Geen speelgoed

Opvallend is dat de scootmobielen beschikbaar zijn voor inwoners van Veldhoven vanaf 18 jaar. Toch is het niet de bedoeling dat jongvolwassenen zelf een toertje gaan maken. ,,In principe kunnen jongeren wel een scootmobiel lenen. Maar dan alleen omdat ze dat doen voor bijvoorbeeld hun oma”, legt Lauwers uit. ,,Het is natuurlijk geen speelgoed.” Een scootmobiel wordt voor maximaal 48 uur per keer uitgeleend.