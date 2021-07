SDO in Veldhoven 75 jaar: van zandvlakte naar kunstgras

Met 75 jaar is SDO de oudste korfbalclub in Veldhoven. Joop Alferink (84) was vanaf dag één van de partij. ,,De club is opgericht op 1 augustus 1946. Ik was tien jaar toen ik samen met mijn oudere broer lid werd. Initiator van de club was mevrouw Oskam. Zij had in Rotterdam gekorfbald en wilde proberen of ze deze sport in Veldhoven ook van de grond kon krijgen. De katholieke geestelijkheid was indertijd niet zo gecharmeerd van gemengd korfballen. Aanvankelijk waren het dan ook alleen niet-katholieken die lid werden van de club. We werden wel een protestantse club genoemd, maar dat waren we niet.”

Doelpogingen

Onder de naam HMV (Het Moet Vooruit) vonden met twaalf leden de eerste doelpogingen plaats op een zandvlakte op Heers. Na enkele jaren werd de naam HMV ingeruild voor SDO (Sterk Door Oefening). Alferink: ,,Dat vond ik jammer. HMV vind ik een originelere naam dan SDO die je in veel plaatsen tegenkomt.” Omdat men ook wedstrijden wilde spelen, sloot de club zich aan bij een bond. Maar dan moet je ook een veld hebben. ,,Voor strandbad ’t Witven lag een grasveld met wandelpaden. We mochten er onze wedstrijden spelen op een veld dat doorkruist werd met wandelpaden. Omkleden kon in de zwembadhokjes”, herinnert Alferink zich nog.

Een tiental jaren had de club vervolgens onderdak op de accommodatie van voetbalvereniging Rood-Wit aan de Witvenseweg. ,,Als Rood-Wit uit speelde, mochten wij hun hoofdveld gebruiken. We hebben veel aan Rood-Wit te danken gehad.” Inmiddels speelt een kleine driehonderd leden de wedstrijden al weer jaren op de huidige locatie.

Hoogtepunt

In driekwart eeuw vierden de korfballers tal van kampioenschappen. Het absolute hoogtepunt viel medio jaren negentig. ,,In de jaren tachtig hadden we een heel goede lichting jeugd die op hoog niveau zijn gaan korfballen”, schetst Alferink de aanloop naar de absolute gloriejaren van de club. ,,John Tops en Rini en Liën Coppelmans brachten het tot het nationale jeugdteam. De groep bleef bij elkaar en als seniorenteam werd in het seizoen 1990/1991 promotie naar de hoofdklasse afgedwongen.” Eén seizoen speelden ze vervolgens op het hoogste niveau in Nederland. Landelijke topploegen als PKC en Roda kwamen naar Veldhoven en zorgden voor een afgeladen sporthal De Springplank. Dat duurde helaas niet lang. ,,We behaalden dat jaar maar één punt. Dat was in de uitwedstrijd tegen het Friese SCO uit Oldeholtpade”, weet Alferink nog.

Joeri Bosch is sinds vier jaar voorzitter van SDO. ,,We hebben momenteel twintig teams. Van de Kangoeroeklup (4 tot 6 jaar) tot de vijf seniorenteams. Sportief gezien hebben die door corona een zware anderhalf jaar achter de rug. De jeugd heeft altijd nog drie keer per week kunnen trainen en onderlinge wedstrijden gespeeld.” SDO wil wel prestatiekorfbal spelen, maar spelplezier staat voorop. ,,Er is bij ons meer dan genoeg ruimte voor breedtesport. Voor iedereen is hier een passend team te vinden.” De afgelopen periode zette de club ook in op onderhoud van het clubhuis. Zo is er een terrasoverkapping aangebouwd en is de bar iets vergroot.

Na de zomervakantie start een jubileumprogramma dat doorloopt tot medio 2022. De aftrap vindt plaats op zondag 11 september met een groot feest voor de leden.