Senioren bouwen zelf in Zilverackers, en kijken straks naar elkaar om

VELDHOVEN - Zilverhof is de toepasselijke naam van opnieuw een cpo-project in Zilverackers in Veldhoven. Senioren willen hier in eigen beheer ongeveer 39 woningen realiseren van de 180 die onderdeel uitmaken van het project De Nieuwe Erven.

Donderdag werd de intentieverklaring ondertekend door voorzitter Peter van de Lisdonk van het cpo-project en wethouder Hans van de Looij. ,,Het is op het moment niet altijd leuk om wethouder wonen te zijn, maar vandaag is een uitzondering’’, aldus Van de Looij. ,,Dit is de eerste stap naar het verkrijgen van een eigen stukje grond’’, sprak Van de Lisdonk.

Gezamenlijke moestuin

De gemeente riep eerder mensen op die zelf in Zilverackers wilden bouwen, plannen voor een cpo-project in te dienen. Zilverhof is een van deze plannen. De woningen die schuin achter tuincentrum Coppelmans komen, worden nul-op-de-meterwoningen met zonnepanelen. Ook komt er veel groen bij de woningen waaronder een gezamenlijke moestuin.

De huizen worden zo gemaakt dat ze geschikt zijn voor mensen met een (toekomstige) lichamelijke beperking. Eind volgend jaar wordt naar verwachting de eerste spade gezet. Voor de ondertekening werden de moodboards van de toekomstige bewoners gepresenteerd waarop teksten prijken als ‘omzien naar elkaar’ en ‘klaarstaan voor elkaar’.

Quote Ik hoorde dat mensen lang zoeken naar een bungalow. Dat trok me over de streep Alie Kneepkens

Alie Kneepkens (65) had zich oorspronkelijk aangemeld voor een huurwoning, maar werd door Kilimanjaro op de mogelijkheid van cpo gewezen. Kilimanjaro begeleidt bij kleinschalige woonprojecten die toekomstige bewoners zelf ontwikkelen. ,,Voor ze mij benaderden had ik nog nooit van cpo gehoord. Ik dacht eerst: moeten we dan nu al verhuizen, dat vind ik te vroeg. Maar toen ben ik eens rond gaan vragen en hoorde van heel veel mensen om ons heen dat ze al lang aan het zoeken waren naar een bungalow. Dat trok me over de streep.’’

Bij elkaar durven aanbellen

Ook Liesbeth Leermakers (61) was met haar man Noud Leermakers (67) al op zoek geweest naar een bungalow. ,,Maar we ontdekten dat bestaande bungalows duur waren en dat er vaak veel aan moest gebeuren. En bij dit project sprak ook de saamhorigheid ons aan. We wonen straks in een buurt waar we elkaar kennen en waar we bij elkaar durven aanbellen als je ergens mee zit.’’

Dat geldt ook voor Marieke ten Veen (57) en Gerwin Kierchner (60). ,,In het appartement in de Abdijtuinen waar we nu wonen is iedereen erg op zichzelf. Ik moet nog een aantal jaren werken, maar als ik met pensioen ben vind ik het wel leuk ergens te wonen waar mensen elkaar kennen’’, zegt die laatste. ,,Bovendien willen we graag beneden slapen en ruimte hebben voor een hobbykamer waar Gerwin kan knutselen en ik kan quilten’’, vult Ten Veen aan.