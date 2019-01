Senioren Expo in Veldhoven gaat voor verjonging

Vandalen bliezen meer bakken en borden op in Zuid­oost-Bra­bant

7:38 EINDHOVEN/HELMOND - Voor het eerst sinds jaren hebben vuurwerkvandalen rond de jaarwisseling meer afvalbakken, verkeersborden en putdeksels in Zuidoost-Brabant opgeblazen dan in voorgaande jaren. Toen namen de schades voor gemeenten in de regio juist lichtjes af.