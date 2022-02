Senioren Veldhoven weigert mee te doen aan Kieskompas: ‘Gelukkig zijn er meer kieswijzers’

De partij doet namelijk als enige niet mee aan de online stemhulp, een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de plaatselijke politiek. Volgens lijsttrekker Jolanda van Hulst heeft ‘haar‘ partij besloten niet mee te doen omdat er bij de andere partijen geen draagvlak bleek te zijn voor het opnemen van een stelling over senioren. De stellingen in het Kieskompas zijn in gezamenlijk overleg tussen de partijen opgesteld.

Quote ,Als je als politieke partijen zelf stellingen mag inbrengen en een voor ons cruciale stelling mag er niet in, dan lijkt het me geen goede stemhulp Jolanda van Hulst, lijsttrekker Senioren Veldhoven

,,Wij wilden er graag een stelling in over een seniorennota, of die er in Veldhoven wel of niet een moet komen", vertelt Van Hulst. ,,Maar de anderen zagen die stelling niet zitten. Sterker nog: de meesten reageerden niet eens toen ik het voorstelde. Nou, dan hoeft het voor mij dus niet meer, dan ben ik er gewoon klaar mee.”

Prikkelende stellingen

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Veldhoven doen in totaal zeven partijen mee. Veldhovenaren die naar veldhoven.kieskompas.nl gaan, krijgen dertig ‘prikkelende Veldhovense stellingen’ voorgelegd, zo meldt de gemeente in een aankondiging.

De antwoorden die ze vervolgens geven, kunnen worden vergeleken met de antwoorden van de deelnemende partijen. De antwoorden van de partijen worden onderbouwd door bijvoorbeeld een verwijzing naar het eigen verkiezingsprogramma.

Van Hulst zegt het ‘helemaal niet erg te vinden’ dat de seniorenpartij - die bij de vorige verkiezingen vanuit het niets met vijf zetels in de raad kwam - nu niet terug te vinden is in het Kieskompas. ,,Als je als politieke partijen zelf stellingen mag inbrengen en een voor ons cruciale stelling mag er niet in, dan lijkt het me geen goede stemhulp. Maar gelukkig zijn er meer kieswijzers, daar doen we wel gewoon aan mee.”

Senioren Veldhoven doet volgens Van Hulst ook mee aan alle verkiezingsdebatten die nog op de rol staan. De eerstvolgende is komende maandag in Oerle.