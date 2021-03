Severinus laat ook via podcast van zich horen

Severinus zet de podcast – gesproken interviews - in als nieuw middel om te kunnen blijven vertellen over alles wat de zorgorganisatie in Veldhoven doet.

‘Hier nemen we een podcast op. Niet aankloppen’, staat er op de deur van een vergaderruimte in het hoofdgebouw van Severinus. Aan tafel zit presentator Jordy Graat achter de knoppen en een microfoon. De andere microfoon is gereserveerd voor Hannah van Duivenbode, zij is coördinator Vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk staat dan ook centraal in de eerste podcast uit een serie ‘Werken bij’. ,,We zetten de podcast in als nieuw middel om een inkijkje te geven in de diversiteit aan functies binnen Severinus. Je kan iedereen achter de microfoon zetten. Hoe leuk is het om ook cliënten achter de microfoon te laten plaatsnemen”, vertelt een enthousiaste Malou van Loon van communicatie en pr. Severinus gaat de podcast beschikbaar stellen via de website en social media. Ook kan een link worden opgenomen in online vacatures.

Kers op de taart

Presentator Graat vraagt na zijn intro aan Van Duivenbode om de luisteraar mee te nemen in een van haar werkdagen. Dat loopt uiteen van het maken van vacatures, het houden van interviews en vooral veel netwerken. ,,Overal waar ik kom, breng ik vrijwilligerswerk ter sprake. Als vrijwilliger ben je de kers op de taart voor de cliënt. Dat zit vaak in heel kleine dingen die je doet en iedereen kan het doen”, promoot de coördinator.

Zorgen zijn er ook. ,,Het merendeel van onze 480 vrijwilligers heeft al een jaar niet kunnen werken door corona. Ik probeer de binding met hen in stand te houden en bekijk hoe we ze straks weer met open armen kunnen ontvangen.”

Stellingen

Dan pakt Graat de telefoon en wordt een cliënt gebeld. ,,We willen het vooral samen doen. Onze cliënten horen daarbij. We hebben er een aantal gevraagd die dit leuk vindt om te doen. Deze man is gewend aan een microfoon, want hij treedt wel eens op als dj. We zijn heel benieuwd hoe hun deelname aan de opname gaat. We hebben enkele stellingen voor hen bedacht, en ze mogen ook zelf een vraag bedenken en stellen”, legt Van Loon uit.

,,Ik heb heel leuke stellingen”, begint de bewoner. Zo wil hij weten of Van Duivenbode van film of muziek houdt. ,,Ik hou van alle muziek, maar voor jazz kun je me ’s nachts wakker maken”, vertelt ze. Dan klinkt er een geluid uit zijn mond dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Hilariteit alom. ,,Zo zien we het graag. Ontwapenend, een lach en puur”, zegt Van Loon met een lach.

Na een dik half uur is de eerste podcast een feit. Er volgen nog twee dinsdagen met opnames. Dan komen onder meer een souschef, de nachtzorg, regiebegeleider en fysiotherapeut in de uitzending. Van Loon: ,,Daarna maken we de balans op. Maar er liggen nog meer ideeën op de plank.”