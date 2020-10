Shoppers Veldhoven kunnen voortaan gratis parkeren

Veldhoven­se honkbal­lers kampioen na bizar seizoen: ‘Geluk dat we een zomersport zijn’

21 oktober VELDHOVEN - In een tijd waarin corona zo ongeveer alle (amateur)sportcompetities dwarsboomt, slaagden de honkballers van All In uit Veldhoven er in kampioen te worden in een nagegenoeg volledig uitgespeeld wedstrijdseizoen. ,,We hebben geluk dat we een zomersport zijn.”