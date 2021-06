Simac-topman Eric van Schagen nieuwe voorzitter Matthäus Passion in Oirschot: ‘Het is muziek waar je moeite voor moet doen’

VELDHOVEN - Hij is zelf al jaren een fervent liefhebber van de Matthäus Passion, dus nee zeggen was ‘eigenlijk geen optie’ voor Simac-topman Eric van Schagen. Sinds kort is hij daarom de nieuwe voorzitter van de stichting die de jaarlijkse uitvoering van het beroemde werk van J.S. Bach organiseert in de kerk van Oirschot.

Dat de Veldhovense ondernemer door het bestuur Stichting Matthäus Passion Oirschot-De Kempen is gevraagd, heeft een trieste reden. Van Schagens voorganger Koos de Roos besloot zijn functie neer te leggen nadat bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek is. De Roos blijft wel aan als bestuurslid.

Quote Wat ‘Oirschot’ zo bijzonder maakt, is dat het kunst vóór en dóór de mensen is, en dat met een intiem karakter. Eric van Schagen, voorzitter Stichting Matthäus Passion Oirschot-De Kempen

,,Onder zijn leiding is het uitgegroeid tot een mooi en kwalitatief goed evenement. Die lijn zetten we graag door.” Van Schagen is zelf al een jaar of tien trouw bezoeker van de uitvoering in de Oirschotse Sint-Petrusbasiliek, telkens op de woensdag voor Pasen. Daarnaast is zijn ict-bedrijf Simac ook een van de sponsoren. ,,Ik kende de stichting, ik ken Koos en ik ken ook verschillende mensen van het koor. In die zin was ik niet heel verbaasd toen ik een maand of twee geleden werd benaderd.”

Intiem karakter

De voorman van VNO-NCW Brabant besloot ‘met veel genoegen op het verzoek in te gaan vanwege het bijzondere karakter van de Oirschotse uitvoering'. ,,Ik heb in de loop der jaren veel verschillende uitvoeringen gehoord, bijvoorbeeld ook die van de Nederlandse Bachvereniging in de kerk in Naarden. Maar wat ‘Oirschot’ zo bijzonder maakt, is dat het kunst vóór en dóór de mensen is, en dat met een intiem karakter. Musici, solozangers en koor vormen samen een heel mooi geheel.”

Zijn eigen rol in het geheel zal bescheiden zijn, verwacht Van Schagen zelf. ,,Ik wil me in elk geval gaan richten op het nog meer promoten van het evenement.” Daarnaast heeft de Veldhovenaar twee doelen voor ogen. ,,Iets meer ondersteuning in financiële zin, en een nieuwe generatie bezoekers zien aan te trekken.” Niet letterlijk een nieuwe generatie, nuanceert hij. ,,Maar bij uitvoeringen in bijvoorbeeld Amsterdam of Parijs zie je toch ook meer jongere bezoekers.”

Moeite voor doen

,,Natuurlijk snap ik best dat je als jongere niet meteen de grootheid van het stuk herkent, zelf ben ik ook pas rond mijn dertigste geïnteresseerd geraakt in klassieke muziek. Het is muziek waar je moeite voor moet doen, maar je krijgt er heel veel voor terug.” Na twee vanwege corona afgeblazen uitvoeringen is het bestuur volgens de nieuwe voorzitter blij dat het er voor volgend jaar eindelijk weer van gaat komen. ,,Het is een heel mooi stukje cultuur in Brabant, met de kerk in Oirschot als ideale plek.”