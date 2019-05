Het nummer A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum wordt algemeen beschouwd als één van de grootste popklassiekers. ,,Dat is wel het bekendste nummer waarop een Hammond orgel te horen is”, vindt Van Oosterhout. In 2002 begon de inwoner van Dommelen voor zichzelf als reparateur van muziekinstrumenten. In Duitsland kwam hij in contact met een orgelhandelaar die een Hammond had staan. ,,Toen ik die openmaakte zei ik: wauw, dit kan nooit kapot, het is één brok staal.”