‘Sjors beats corona’: toch sport en cultuur proeven voor kinderen Veldhoven

Sjors Sportief in Veldhoven krijgt broertje: Sjors Creatief

3 juli VELDHOVEN - ,,We kunnen allemaal iets waar we goed in zijn. Iedereen heeft het recht zijn talent te ontdekken", zegt Ot Ottenheim. Met het project Sjors Creatief kunnen Veldhovense kinderen in het najaar een kijkje nemen in de keuken van kunst en creatie.