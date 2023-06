Sloop Citypassage lag al eerder op tafel; ‘Mensen winkelen liever buiten’

Kunst op de campus: van Le Corbusier en Panamaren­ko tot een verborgen kunstuit­leen

EINDHOVEN - De Technische Universiteit in Eindhoven herbergt een indrukwekkende collectie kunst. En medewerkers mogen er bij een uitleen zoveel kunst lenen als ze willen. Maar wat is er in de openbare ruimte voor de gewone bezoeker te vinden? We maakten een rondgang.