Snel meer duidelijk over toekomst Veldhovense bibliotheek

Burgemeester en wethouders hebben deze week met elkaar én met de bibliotheek-directie over de stand van zaken gesproken, zo liet wethouder Hans van de Looij (GBV) de gemeenteraad deze week weten. Op korte termijn wordt ook de raad over de huidige staat van de plannen geïnformeerd.

Discussie

De bibliotheek is al langer onderwerp van discussie, in die zin dat in de gemeentelijke begroting voor dit jaar is vastgelegd dat de subsidie de komende jaren stapsgewijs wordt afgebouwd van ongeveer 9,5 ton naar 6,5 ton in 2024. Tegelijkertijd zou ook onderzocht worden of de bibliotheek kan verhuizen naar een compacter onderkomen op de benedenverdieping van het gemeentehuis, aan de zijde van het Meiveld.