Snelfietspad tussen High Tech Campus en MMC toch via De Run 4200

VELDHOVEN - Het nieuwe snelfietspad tussen de High Tech Campus en het Máxima Medisch Centrum gaat in Veldhoven via De Run 4200 lopen.

Dat heeft een meerderheid van de Veldhovense gemeenteraad deze week besloten. Met het besluit kiest de Veldhovense politiek niet voor een alternatief tracé dat een aantal ondernemers van De Run eerder heeft aangedragen. Volgens hen is een route die parallel loopt aan de oksel van de A2/A67 een veiliger alternatief, omdat in- en uitrijdend vrachtverkeer op De Run 4200 een gevaar zou vormen voor de vele fietsers.

Uit de losse pols

Wethouder Ad van den Oever (VVD) benadrukte dat het tracé via De Run 4200 wel degelijk ook op veiligheid door deskundigen is onderzocht en aanvaardbaar wordt geacht. ,,Het is heel gemakkelijk om uit de losse pols een alternatief te schetsen, maar de essentie is wel: een route moet wél gebruikt worden. Fietsers fietsen niet zomaar om, zeker niet als het om dagelijks woon-werkverkeer gaat. Een route die niet gebruikt wordt, is geen goede route.”

Volgens Van den Oever is de gemeente nog wel met een vijftal ondernemers op De Run 4200 in gesprek om te kijken of er bij bepaalde bedrijven uitritten gecombineerd kunnen worden. Dat er in Eindhoven nog een traject loopt om in overleg met omwonenden het precieze tracé in die gemeente te bepalen, heeft volgens de wethouder geen invloed op het Veldhovense deel omdat het begin- en eindpunt in elk geval wél vastliggen.

Uitstel geen optie

De snelfietsroute is onderdeel van het maatregelenpakket dat de bereikbaarheid van De Run de komende jaren moet vergroten. Een besluit over het tracé uitstellen, zoals een aantal fracties opperden, is volgens de wethouder dan ook geen optie. Bovendien, voegde hij daar aan toe, zou Veldhoven met uitstel subsidie mislopen. ,,Dat zou jammer zijn, want dan zouden we niet kunnen doen wat we nu voor ogen hebben.”