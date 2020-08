Snelheid, spanning en tactiek op NK Junior Moto Racing in Veldhoven

VELDHOVEN - Waar normaal karts hun rondjes rijden, scheurden zaterdag motoren over circuit De Landsard in Veldhoven. Er werd om de punten gestreden voor het NK Junior Moto Racing.

Met een enorme helm in zijn hand loopt Jaylen Korporaal in de paddock rond. De tienjarige Rotterdammer heeft zojuist de eerste van twee races in de Junior B klasse gewonnen en dat levert hem een knuffel op van zijn oma. Vader Michel reed vroeger ook motor, maar daarvoor heeft hij de laatste jaren geen tijd meer. Nagenoeg het hele jaar is hij wekelijks met zijn zoon op pad. ,,Twee keer per week traint hij op een binnen- of buitenbaan’’, zegt hij terwijl hij de tank van het 40cc motortje vult met tweetaktbenzine.

Lekker snel

Zijn zoon heeft eerder dit seizoen al twee wedstrijden gewonnen. Bij drie overwinningen heeft vader zijn zoon een mountainbike beloofd. Maar het motorracen blijft favoriet bij junior. ,,Omdat het lekker snel gaat.’’

Dit kampioenschap wordt normaal verreden over acht wedstrijden. Door corona zijn het er dit jaar maar zes. Er wordt drie keer geracet in Assen, een keer in Staphorst en twee keer in Veldhoven.

,,Er zijn vandaag bijna negentig rijders die in zeven klassen strijden om de punten’’, weet Theo Verdegem, penningmeester van Motorclub Assen en Omstreken. Samen met LDP International organiseert de motorclub het NK onder auspiciën van de KNMV.

Minder deelnemers door corona

De deelnemers zijn tussen de zes en achttien jaar. Elke klasse rijdt in de voormiddag twee kwalificaties, en in de namiddag twee races. Om deel te nemen betalen de rijders 79 euro per wedstrijd. ,,De organisatie van zes wedstrijden kost ons zo'n halve ton. Door corona zijn er dit jaar wat minder deelnemers dan andere jaren. Naar schatting schieten we er zo'n 4000 euro bij in’’, zegt de penningmeester.

Julius Martakoesoemah (14) uit Den Bosch heeft net zijn tweede kwalificatie verknalt door een strategische fout te maken. Hij doet dit jaar voor het eerst mee in de KicXstart Yamaha 125 Cup. De verwachtingen waren hoog, zijn eerste wedstrijd in Veldhoven eindigde hij als vierde. ,,Toen werd ik tot rookie van de dag uitgeroepen’’, zegt hij trots. Eigenlijk moest hij vandaag ook met zijn club Zwaluw V.F.C. op het voetbalveld staan. Maar het asfalt wint het van het gras. ,,Ik vind het rijden gewoon leuk. De spanning en de tactiek die erbij komen kijken, daar hou ik van.’’

Grootste beker

Onder de deelnemers zijn ook enkele meisjes. De Rotterdamse Jaëlla van Koolwijk (17) is er daar één van. De Rotterdamse racet al een jaar of acht. Sinds vier jaar neemt ze deel aan wedstrijden. Ze rijdt in dezelfde klasse als Julius. ,,De kick is de snelheid. Op het rechte stuk hier haal ik 108 kilometer per uur.’’

Ze weet zich als zestiende van de achttien deelnemers te kwalificeren. In de vorige race is ze gevallen, maar aan stoppen denkt ze niet. ,,Dinsdag begin ik aan 6 vwo en daarna ga ik naar de universiteit. Zolang ik het kan combineren, blijf ik racen.

Jaylen Korporaal staat aan het einde van de dag met de grootste beker in zijn hand. Vader Michel weet dat hij op zoek moet naar een mountainbike.