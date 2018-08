Snellere route naar knooppunt bij Veldhoven

ASML wint ook vierde rechtszaak in patentge­schil met concurrent Nikon

22 augustus VELDHOVEN - In het patentgeschil tussen de Veldhovense chipmachinefabrikant ASML en de Japanse concurrent Nikon heeft de laatste woensdag opnieuw bakzeil moeten halen. Bij de afdeling Intellectueel Eigendom van de Rechtbank Den Haag worden elf rechtszaken tussen de twee partijen gevoerd. In de eerste vier uitspraken die woensdag, op 1 augustus en in juni en juli werden gedaan, trekt ASML grotendeels aan het langste eind.