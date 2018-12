Snob 2000 vindt zijn oorsprong in Veldhoven: ‘Lekker je snobistische muzieksmaak etaleren’

Belgische politie stuit op vermiste vrouw uit Veldhoven en beruchte ‘ladykiller’ maar laat hen gaan

26 december VELDHOVEN - Marlena Frank uit Veldhoven, die door haar familie als vermist is opgegeven, is door de politie gezien in België. Ze was twee dagen geleden op weg naar Frankrijk met de man, van wie haar familie vermoedt dat het de notoire vrouwenoplichter Dave H. is.