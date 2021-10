Snuffelen tussen boeken en platen in Oerle: ‘Jip en Janneke nemen we mee om de taal te leren’

Zevenhonderdvijftig bananendozen vol boeken in alle denkbare genres staan zaterdagmorgen te wachten op kopers. De eerste bezoeker wil om 10.00 uur al naar binnen, maar de deuren gaan toch echt pas drie uur later open. Deze eerste dag verwelkomt de redactie van het maandblad Koers van Oers 230 bezoekers.

,,Met manden vol gaan de boeken eruit”, constateert redactielid Miranda van Vlerken tevreden. De opbrengst van de markt is nodig om elf keer per jaar het dorpsblad uit te brengen. In enkele jaren tijd steeg de oplage van het blad van zo’n 900 naar 1400 door de uitbreiding van Oerle.

Carry Slee-boeken naar Noorwegen

,,Wat ik zo leuk vind, is dat je hier boeken vindt waarnaar je op zoek bent”, zegt de Veldhovense Riet Devilee. Ze heeft al een winkelmandje vol boeken verzameld, waaronder enkele romans. Maar ze komt voor boeken van Carry Slee voor een van haar kleinkinderen die in Noorwegen woont.

Ze tovert er een tiental van de bekende schrijfster uit haar mandje. ,,Met Sinterklaas vliegen we met de boeken naar Noorwegen.” Samen met haar zus uit Eindhoven bezoekt ze regelmatig boeken- en rommelmarkten. ,,Het is hier super goed geregeld. Ze zijn constant bezig om alles netjes te houden”, valt zus Willie op. Zij neemt het boek van Thijs Zonneveld over oud-wielrenner Thomas Dekker mee. ,,Dat geef ik aan mijn man. Ik hoop dat hij het zal lezen want hij leest niet zoveel.”

We wonen sinds drie jaar in Nederland en willen hier blijven wonen. We nemen boeken van Jip en Janneke mee om Nederlands te leren

Het Turkse echtpaar Kaan en Meryem Mutlu wil zelf leren lezen. ,,We wonen sinds drie jaar in Nederland en sinds een jaar in Veldhoven. We willen hier blijven wonen. We nemen boeken van Jip en Janneke mee om Nederlands te leren”, vertelt Kaan, die voor ASML werkt. Als ze de kassa gepasseerd zijn, wacht de koper een verrassing. Op enkele tafels liggen boeken waarvan ze er gratis een mogen kiezen. De boeken- en platenmarkt is ook zondag nog te bezoeken van 10.00 tot 15.00 uur.