Soep uitdelen in Veldhoven om mensen te verbinden

VELDHOVEN - Cordaad Welzijn gaat in de week van 20 december op vier plaatsen in Veldhoven soep uitdelen. Het doel van deze actie is mensen een goed gevoel geven.

De welzijnsorganisatie zet zich in voor goede relaties met en tussen mensen, wijken en verenigingen. Ontmoeten en verbinden staan daarbij centraal. Zo hield ze dit voorjaar een rozenactie om mensen te stimuleren elkaar iets te geven.

Lichtpuntje

,,We wilden een lichtpuntje brengen in de coronacrisis. We zijn gestart met het weggeven van vijfhonderd rozen verspreid over Veldhoven. Het was de bedoeling dat de ontvanger vervolgens ook iets aan een ander gaf. Dat leverde veel positieve reacties op. Ook is de actie in enkele andere plaatsen in de Kempen geadopteerd”, vertelt sociaal werker Anneloes Verhoeven.

Quote Iedereen mag een kop soep komen halen en neemt een kop mee voor een ander Anneloes Verhoeven, sociaal werker

Begin deze maand begon het weer te kriebelen bij Verhoeven en haar collega Marian Gruiters. ,,Met de feestdagen in zicht kijken we elkaar vaak aan, kunnen we iets voor een ander doen? Door corona blijft het lastig om verbinding met elkaar te maken. We willen eenzaamheid tegengaan en mensen in deze tijd een goed gevoel geven.” Zo ontstond het idee om soep te gaan uitdelen. Dat gaat gebeuren vanaf 21 december op vier verschillende locaties. Verhoeven: ,,Iedereen mag een kop soep komen halen en neemt een kop mee voor een ander. Zowel de ontvanger als de schenker van een kop soep geeft dat een goed gevoel: er wordt naar mij omgekeken.”

Verschillende culturen

Sinds enkele jaren heeft Cordaad in enkele wijken groepen waar vrouwen uit verschillende culturen elkaar ontmoeten. Op een vaste dag komen ze bij elkaar in onder meer Ontmoetingscentrum ’t Tweespan. Gruiters: ,,Elke dinsdagmorgen komt de groep er bij elkaar. Op dinsdag 21 december maken ze verse soep. De vrouwen doen zelf de inkopen. Scouting St. Aloysius uit Zeelst heeft enkele grote pannen beschikbaar gesteld. Het wordt een linzensoep zonder vlees zodat mensen uit alle culturen ervan kunnen eten.” Tussen 12.00 en 14.00 uur wordt de soep bij ’t Tweespan uitgedeeld in milieuvriendelijke bekers. Daarbij worden de coronamaatregelen in acht genomen.

Grootste hoeveelheid

Op woensdag 22 december maken jongeren in Odeon soep. Tussen 16.00 en 17.00 uur deelt de jeugd de soep uit in de directe omgeving van de Burg. Van Hoofflaan. Een dag later worden de cliënten van Voedselbank Veldhoven verrast met een kop soep. ,,Dat is een activiteit van het team Wijk en Buurt van Cordaad. Ze maken met honderd liter de grootste hoeveelheid. Het wordt een verse vegetarische groentesoep. Tussen 13.00 en 15.00 uur delen ze die uit aan de mensen die naar de Voedselbank komen. Die krijgen ook allemaal een extra kopje”, vertelt Gruiters.

De actie wordt op 24 december van 12.00 tot 14.00 uur afgesloten bij Sentrum 70 aan de Handwijzer. De vrijwilligers organiseren er zelf de soepactie. Cordaad verzorgt de bekers.