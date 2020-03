Soepactie in Veldhoven voor de zorg

VELDHOVEN - Het is zondagmiddag 4 uur. Voor het Veldhovense restaurant Oakwood staan lange tafels met tassen met bakjes tomatensoep en Thaise kokossoep. Het idee kwam van de eigenaresse, Brenda van der Tas. Samen met haar man Bernd Weijers maakte ze zondag zo'n 200 mensen uit de zorg blij met soep in de hoop dat meer mensen dat gaan doen.

Van der Tas: "Wij hebben er bewust voor gekozen om ook niet open te gaan voor afhalen. Ons personeel staat dan in de keuken toch te dicht op elkaar. Dat is niet veilig. Dan zit je thuis en denk je ik zou wel iets goeds willen doen. Maar ja ik zit niet in de zorg. Dus toen bedacht ik dit. We dachten of er nu tien komen of 100, als er maar 1 komt is het al goed. En dan open je de mailbox en krijg je tranen in je ogen van de vele reacties."

Anne-Marie Scheepers was een van hen. Ze werkt als ziekenhuisapotheker in Maastricht en komt Met haar vijfjarige zoon Elian soep halen. "Ik zag dat een vriendin het deelde. Het is een supersympathieke actie. Al die acties voor de zorg maken best wel indruk. Het is ook een lastige combi, want ik ben ook nog moeder en nu ook juf thuis."