Softwarebedrijf Infoland uit Veldhoven wil verder groeien

'Kicken', was het voor Stege. In het ziekenhuis waar hij een knieoperatie had ondergaan, werkten de anesthesist en de verpleegkundige met het softwaresysteem dat zijn bedrijf had geleverd. Infoland is voor bijna alle ziekenhuizen in het land softwareleverancier voor onder meer documentbeheer, risicoanalyse en kwaliteitsmanagement. Medewerkers vinden met een druk op de knop hun werkinstructies, kunnen wenselijke veranderingen daarin noteren en zien bijvoorbeeld wat collega's leerden van eerder gemaakte fouten. ,,Zo krijgen ze meer tijd voor waar het echt om draait: de klant zo goed mogelijk bedienen."

Infoland groeide in twintig jaar tijd gestaag naar tachtig medewerkers en vijfhonderd klanten. Eerst in ziekenhuizen, waar Stege na een afstudeeropdracht als software-engineer in het Veldhovense hospitaal zijn eerste klanten vond. Inmiddels levert Infoland zijn producten ook in andere zorgsectoren, bij overheden als het ministerie van Justitie en aan productiebedrijven en laboratoria. Een kwart miljoen mensen maken dagelijks gebruik van de software van Infoland, stelt het bedrijf.

Zijn ziekenhuisopname inspireerde Stege tot de gedachte aan een nieuwe invalshoek. Kartonnen figuren in het gebouw van Infoland verbeelden nu de mensen op de werkvloer die dankzij de software van Infoland veilig en efficiënt kunnen werken. 'Bob' en 'Dexter' heten ze bijvoorbeeld, naar personages uit tv-series.

Meerwaarde

,,We leggen de focus niet meer alleen op de organisatie van de klant, maar juist op de professional die we met onze software willen helpen zijn werk zo goed mogelijk uit te voeren. Dat moet onze meerwaarde zijn. We willen dat mensen op de werkvloer weten dat ze ons softwareplatform iProva gebruiken en dat ze niet zonder kunnen", zeggen Stege en zijn operationeel directeur Marieke Kessels.

Bij bestaande klanten meent het bedrijf zijn dienstverlening zo te kunnen uitbreiden. Infoland heeft een groeiambitie. Het kan en mag wel eens wat harder dan de gebruikelijke 'paar procent' per jaar, vindt Stege. ,,Vooral in het zakelijke domein kunnen we nog stappen zetten", stelt Kessels.

Nieuwe technologie gaat de medewerkers meer en meer helpen om slimmer en efficiënter te kunnen werken, merken ze bij Infoland. Stege geeft het voorbeeld van het gebruik van beacons, waarbij de medewerker die een apparaat wil bedienen via draadloze communicatie een handleiding of checklist op zijn mobiele telefoon getoverd krijgt.

Ook voor het melden van incidenten komen mobiele oplossingen. Als op een bouwplaats iets niet in de orde is, kan via een app een foto met een toelichting worden doorgestuurd. ,,Vroeger moest de medewerker daarvoor een heel formulier invullen. De drempel wordt nu zo laag mogelijk gemaakt."

Infoland groeit met zijn marketingafdeling en in de hoek van de engineers. ,,We zijn nog steeds in staat om voldoende goede mensen aan te trekken. We doen er veel aan om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Onze engineers mogen een halve dag per week zelf kleine projecten doen en nieuwe technieken uitproberen. Die funfactor is zeker zo belangrijk als het salaris."