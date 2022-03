Sondervick-leerlingen helpen Studio Giftig met graffitikunstwerk in Veldhovense fietstunnel

,,Als je eenmaal bezig bent, voel je de kou niet meer zo,” zegt tweedejaars vmbo-leerling Damian Klokgieters (13). ,,Zelfs al had er een sneeuwlaag gelegen, had het me nog niet uitgemaakt.”

Damian: ,,Ik heb met Maud een ontwerp gemaakt van een jongen en meisje die stonden voor natuur en techniek. Dat zie je terug in de man in een cleanroom-pak, en een meisje met een labjas die meer op de natuur is gericht.”

De beide thema’s lopen in de tunnel in elkaar over. Damian: ,,Wij hebben de vlakken van een hand en een blad ingekleurd. Sommige stukjes waren wel moeilijker, maar daar hadden we goede uitleg over gekregen.” Andere elementen uit de ontwerpen van de leerlingen die terug te zien zijn in de tunnel zijn een uil en een eekhoorn. Die laatste is volgens Van Leek gekozen vanwege zijn blik op de toekomst.