Sondervick-leerlingen maken talkshow voor digitale open dag

,,Ik vond het vorig jaar ook al irritant dat ik niet op scholen kon kijken. Ik kon wel meedoen aan een rondleiding en ik was gelukkig in groep 7 al naar vier open dagen geweest”, vertelt brugklasleerling Kim Smets. ,,Ik heb een broertje in groep 8 en ik denk dat het moeilijker is nu de sfeer aan te voelen”, vult derdejaars Mare van der Heijden aan.

Twee varianten

Er zijn twee varianten gemaakt van de talkshow; een voor aankomend vmbo/mavo-leerlingen en een voor havo/vwo. Daarin komen steeds vier leerlingen en een aantal docenten aan het woord. De talkshow wordt ook muzikaal opgeluisterd door een band van een docent en drie leerlingen.

In de uitzending geeft ook Ineke Jacobs, manager onderwijs leerjaar 1, uitleg over de school en de tweejarige havo-vwo-brugklas die er sinds vorig jaar is. ,,Kinderen hebben dan wat meer tijd om te wennen aan de middelbare school en hoeven dan niet aan het einde van de brugklas hun niveau al te kiezen.” In de uitzending zijn ook filmpjes op school te zien.

Quote Met een professio­ne­le presenta­tor en zo’n microfoon lijkt het nog echter Kim Smets, Brugklasleerling Sondervick College

Eerstejaarsleerling Smets: ,,De talkshow vond ik een leuke ervaring. Het was leuk om te vertellen over de school waar ik net op zit. Met een professionele presentator en zo’n microfoon lijkt het nog echter. De vragen waren makkelijk te beantwoorden en Jordy was heel relaxed en gelukkig niet zo’n hele serieuze.”

‘Je leert snel Engels’

,,Je kon wel merken dat hij er meer ervaring mee had dan wij”, vult derdeklasser Van der Heijden aan. ,,Hij vroeg ons naar onze ervaring met het tweetalig onderwijs, gymnasium en laptoponderwijs. Ik heb verteld dat het tweetalig onderwijs in het begin best moeilijk is, maar dat je goed wordt ondersteund door de docenten en dat ze de eerste paar maanden nog wel helpen met vertalen. En dat je heel snel Engels leert, omdat je het de hele dag hoort.”

Graat vroeg Smets hoe de overstap van een kleine basisschool naar een grotere school als het Sondervick haar beviel. ,,Ik vond het meevallen, want ik kende al verschillende mensen hier en je zit in één gebouw met allemaal leerlingen uit de eerste en tweede. En als je het eenmaal kent, dan weet je waar je naartoe moet.”

Gelukkig niet live

De leerlingen vonden hun deelname in eerste instantie spannend, achteraf viel het ze mee. Van der Heijden: ,,Je weet ook dat het niet live is en je opnieuw kunt beginnen als er iets heel erg fout gaat.”

De talkshow is vrijdag vanaf 16.30 uur te zien op de website van het Sondervick College en op hun YouTube-kanaal. Tijdens de online open school kunnen mensen vragen stellen. Die worden beantwoord door docenten.