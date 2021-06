‘Speciaal gezant’ Marc Sprenger uit Veldhoven naar Suriname om medische hulp te bieden tijdens noodsituatie

Sprenger en het medische team gaan er goederen afleveren en kijken wat precies nodig is om de noodsituatie samen met Surinaamse medici onder controle te krijgen. De Veldhovenaar is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangesteld als ‘speciaal gezant’ en leidt de missie.

Code zwart

Het eerste vrachtvliegtuig met medische zuurstof en persoonlijke beschermingsmiddelen is dinsdagochtend al richting Suriname vertrokken. Door het coronavirus heerst in Suriname een medische noodsituatie. De derde coronagolf is zo heftig dat het land in volledige lockdown is. Ondertussen geldt op de IC-afdelingen code zwart.