Speciaal licht voor 1082 vogels; Vogelvereniging Veldhoven houdt open kampioenschap

Vanaf woensdag is Ontmoetingscentrum ’t Tweespan vijf dagen van de vogelliefhebbers. Woensdag worden twee zalen van de thuisbasis ingericht als tentoonstellingsruimte. In de ochtend haalt bestuurslid Albert Sprengers het materiaal op waarna een ploeg de stellingen gaat opbouwen. Ook wordt er speciale verlichting aangelegd. ,,Er komen daglicht-tl’s te hangen zodat de vogelkooien goed verlicht zijn. Dat mag geen geelkleurig licht zijn, want dat gaat ten koste van de kleur van de vogels’’, legt Sprengers uit.

Intussen gaat plaatsvervangend voorzitter Ben van den Braken in de nabijgelegen vestiging van Albert Heijn een rolcontainer boodschappen halen. Dat zit zo: ,,Als een inzender tien of meer vogels brengt, krijgt deze een tas met levensmiddelen ter waarde van 15 euro. Het is een lokkertje, we hebben het liefst zo veel mogelijk vogels op de tentoonstelling’’, legt Van den Braken uit. De 15 euro staat gelijk aan het inschrijfgeld voor tien vogels. Toch zijn er van de 95 mensen die woensdagavond hun vogels afleveren er enkele die er maar negen brengen. Het hele gebouw is vanaf woensdag beveiligd met een alarm.

Vierseizoenendekbed

De in totaal 1082 vogels die meedingen naar de prijzen, worden donderdag gekeurd. ,,Er komen vijf kanariekeurmeesters, een parkietenkeurmeester en acht keurmeesters die gespecialiseerd zijn in tropische en wildzangvogels. Van elke vogel schrijven ze een rapportje. Ze zijn erg kritisch. De beste vogels worden vaak nog enkele keren extra bekeken’’, weet Sprengers. Er worden tal van prijzen toegekend, maar uit alle vogels wordt er één als beste van de show gekozen. De eigenaar daarvan ligt er komende winter warmpjes bij. De hoofdprijs is namelijk een donzen vierseizoenendekbed.

Het voer dat de vogels gedurende hun verblijf in ’t Tweespan krijgen, wordt beschikbaar gesteld door oud-Veldhovenaar Ties Sanders. ,,Een tiental dieren krijgt speciaal voer dat door de eigenaar wordt meegebracht. Daarop schrijven we het kooinummer. Dat loopt altijd goed’’, weet Van den Braken.

Vogelvereniging Veldhoven was jarenlang de op een na grootste van het land. Inmiddels slaat ook hier de vergrijzing toe. De club vindt zich nu terug op plaats tien. Sprengers: ,,We hebben nu honderdtien leden. Zo’n vijftig van hen houden geen vogels meer, of nog maar weinig vanwege hun hoge leeftijd.’’

Hoewel er enkele twintigers, dertigers en veertigers lid zijn, is het gros de zeventig gepasseerd. ,,Als een zestiger zich aanmeldt als lid, wordt deze beschouwd als jeugdlid’’, zegt Van den Braken met een lach. Hij houdt zelf zo’n vijftig tropische vogels. ,,Ik vind het fascinerend om het gedrag te observeren. Ook geniet ik van het gezang en de diversiteit aan kleuren. En het is leuk als je van je eigen vogels jongen krijgt.’’

Japanse nachtegaal is duur

Is het een dure hobby? ,,Dat ligt aan jezelf’’, stelt Sprengers. ,,Op vogelbeurzen betaal je voor een kanarie 10 euro. Maar een Japanse nachtegaal kost wel 125 euro. Dat is het gevolg van het al jaren geldende importverbod.’’

De vogelshow in ’t Tweespan is gratis te bezoeken. Dat kan op vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur, op zaterdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00 uur.