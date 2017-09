Spel moet diabetici aanzetten tot gezonder leven

Om diabetici bewust te maken van die risico's en ze te stimuleren om gezonder te leven, bedacht hij samen met Anne Maas (die daar deze week aan de TU/e op promoveerde) SugarVita. Het simulatiespel dat je op tablet of computer kun spelen, laat zien wat het effect van voeding, beweging, medicatie en (ont)spanning kan zijn op je bloedsuikerspiegel. „Bij iedere stap in het spel kun je kiezen uit verschillende oplossingen. Je eet voor je ontbijt bijvoorbeeld twee boterhammen met chocoladehagel. In het spel zie je wat dat doet met je bloedsuikerspiegel en je kunt diverse keuzes maken om dat effect op te heffen. Misschien moet je wel een paar uur wandelen."

In SugarVita doorlopen de spelers één dag of enkele dagen met diverse activiteiten als winkelen, wandelen en fietsen. Daarnaast kiezen ze wat ze voor het ontbijt, lunch, avondeten en tussendoortjes eten, en of ze last hebben van stress. Ook kunnen spelers aangeven welke medicatie ze gebruiken. De speler die zijn bloedsuikerspiegel het langst gezond houdt, wint het spel. Spelenderwijs leer je vraagstukken van jouw diabetesleven gezonder op te lossen. Het spel is gepersonaliseerd: je moet je naam, leeftijd, gewicht en geslacht invullen. „Omdat SugarVita is gekoppeld aan een simulator waarin de data van duizenden diabetespatiënten zijn opgenomen, krijg je een reëel beeld van wat een leefpatroon betekent in jouw specifieke situatie", legt Haak uit. „Doordat je het spel met meer mensen speelt, krijg je inzicht in elkaars situatie, wordt de discussie aangewakkerd en heb je het samen over mogelijke oplossingen. Het kan er toe leiden dat je huisgenoot straks andere items op het boodschappenlijstje heeft staan."