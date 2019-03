Spelletjesfanaten halen hart op tijdens spellenbeurs in Veldhoven

,,Oh, wat een mooie kaarten,” roept Dinna van den Berg verrukt als ze een stapel actiekaarten uit de doos van het spel Century De Specerijenroute pakt. Als vanzelf beweegt ze het stapeltje richting haar neus. ,,Ik moet altijd even ruiken als er een nieuwe doos opengaat. Dat ruikt zo lekker”, zegt ze met een lach. Met haar partner Wesley van den Berg en hun 9 maanden oude dochtertje Emma is ze voor twee dagen overgekomen vanuit Zoetermeer. De spelletjesfanaten proberen zaterdag enkele spellen uit in de spel-o-theek waarmee de Veldhovense bordspelvereniging Roll the Dice op de beurs staat. Clubleden zijn aanwezig om waar nodig uitleg te geven over de spellen. ,,We hebben ruim tweehonderd spellen. Daarvan hebben we er 120 meegenomen naar hier. Op zestien tafels kan jong en oud hier een spel uitproberen”, vertelt Bestenaar Arjen van der Weijer.