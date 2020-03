Spitsuur in het lab van PAMM in Veldhoven door coronavirus

Dagelijks komen er tussen de tien en twintig ‘coronamonsters’ binnen bij het Veldhovense lab van stichting PAMM (pathologie en medische microbiologie). Ze komen van patiënten die mogelijk het coronavirus bij zich dragen. De monsters met vocht uit neus en of keel zijn afgenomen in een van de vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant of het St. Jans Gasthuis in Weert, het werkgebied van het PAMM. Gezocht wordt naar sporen van het covid-19 virus, dat corona kan veroorzaken.



Arts-microbioloog Jeroen Tjhie loopt de benen onder zijn lijf vandaan. Hij rent vandaag de dag op en neer tussen lab en vergaderruimtes. ,,In alle ziekenhuizen zijn nu uitbraakteams actief geworden die de gang van zaken rond besmettelijke ziekten in goede banen moeten leiden. Dat vergt veel overleg. En daar moeten we bij zijn.”