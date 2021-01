Sponsor van CJIB? Veldhovenaar (22) doet sticker op auto eer aan met twee boetes

De winkel hangt vol maar de portemon­nee raakt leeg: ‘We worden gestraft voor ons ondernemer­schap’

11 januari VELDHOVEN - De verlenging van de lockdown is opnieuw een klap in het gezicht van veel ondernemers. Als je dan ook nog eens voor geen enkele steunmaatregel in aanmerking komt, zijn de druiven helemáál zuur, weten ook Dick en Martal Bijnen, die samen een kledingzaak in Veldhoven runnen. ,,Dit voelt echt heel oneerlijk.”