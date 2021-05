Sporten met een beperking niet voor iedereen vanzelfsprekend: ‘We willen iedereen in beweging krijgen’

VELDHOVEN - Voor volwassenen en kinderen met een beperking is de stap naar een sportvereniging vaak veel groter dan voor anderen. Daarom zijn er in Zuidoost-Brabant coördinatoren aangepast sporten in alle gemeentes. Hun taak is om sporters, sportverenigingen en (zorg)instellingen te verbinden. Joep Pouls zorgt voor de overkoepelende organisatie voor alle gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Sinds 2018 zijn ze bezig, maar in het begin was het vooral alles in kaart brengen. Roy Frederiks is coördinator in Veldhoven: ,,Er zijn vaak zoveel instanties bij betrokken dat dat tijd kostte. De laatste tijd konden we pas meer aan de slag met de hulpvragen. Ons doel is om iedereen met een extra hulpvraag in beweging te krijgen. Rolstoeltennis is er bijvoorbeeld niet in elke gemeente. Je hebt te maken met een kleine doelgroep. We kunnen dan zorgen dat een rolstoeltennisvereniging versterkt wordt en mensen uit andere gemeenten naar die vereniging verwijzen.”

Overigens is de bedoeling juist om mensen zoveel mogelijk bij reguliere sportverenigingen te laten sporten. ,,Veel mensen die ons benaderen hebben hun neus al eens gestoten en dan is de drempel hoog om zelf iets te zoeken. Vaak willen verenigingen wel, maar weten ze niet goed hoe ze mensen met een beperking mee kunnen laten doen of zijn ze bang dat er ineens een bus met vijftig rolstoelers voor hun neus staat. Ik stap vaak zelf met mensen naar een vereniging toe. Dat werkt het beste. De sporter kan dan ook al een kijkje nemen en het praat makkelijker.”

Autisme

Het begrip beperking nemen de mannen heel breed. Het hoeft niet om mensen met een zichtbare lichamelijke of geestelijke beperking te gaan, maar kan ook om iemand met autisme gaan. Pouls: ,,Ik ben een keer meegegaan met een coördinator in Deurne toen die ging kijken bij een jongen die gedragsproblemen vertoonde bij het sporten. Ik zou daar zelf niet aan gedacht hebben, maar omdat de coördinator ervaring had, zag hij direct dat de jongen een rebound had. Hij adviseerde de ouders het tijdstip van zijn medicatie iets te verschuiven zodat de rebound pas na het sporten kwam. Dat werkte super.”

,,Maar ook voor mensen met obesitas kan sporten lastiger zijn. Ik kreeg een vraag van een vrouw die door haar gewicht veel last had van haar gewrichten en graag wilde zwemmen, maar niet zelf in het bad kon komen. Ik heb contact gelegd met Severinus en daar kan ze nu gebruikmaken van de tillift”, vertelt Frederiks. ,,En een verhaal waarvan ik dacht dat het niks zou worden, was van een jongen met een gezichtsbeperking die een maatje zocht om hard te lopen. Maar hij liep 15 kilometer per uur, dus ik dacht vindt maar eens iemand die zo snel loopt. Nu loopt iemand van atletiekvereniging GVAC met hem.”

Op unieksporten.nl staat al het aanbod voor aangepast sporten bij elkaar. Pouls: ,,Hier kunnen mensen de sport zoeken die bij hen past. Soms zien we ook dat er gezocht wordt op sporten die er nog niet zijn. Zo zochten in Helmond vijftien mensen op bowlen. Daar hebben we toen iets voor geregeld.”

De coördinatoren zoeken ook contact met de ziekenhuizen. ,,Op een longafdeling bijvoorbeeld heb je veel mensen die na het revalideren gebaat zouden zijn bij een plek bij een sportvereniging. Ook die mensen willen we graag helpen.” Mensen die meer willen weten kunnen contact opnemen via zuidbrabant@unieksporten.nl.