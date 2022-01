Sportgala Veldhoven verplaatst naar juni

Afscheid oude Ekkerman-bad in Veldhoven valt door corona in het water: ‘Ontzettend jammer, maar het is niet anders’

VELDHOVEN - Het is dezer dagen niet zoals het had moeten zijn, bij zwembad Den Ekkerman in Veldhoven. In plaats van een bad vol spelende kinderen die zich verdringen bij de trap van de grote glijbaan, is het nu al bijna twee weken doodstil in de kale betegelde ruimten. ,,In deze tijden loopt niets zoals je dacht dat het zou lopen.”

6 januari