Sportievelingen Severinus winnen weer van De Korrel: ‘Ze slaan de ballen alle kanten op, we hebben nog nooit van hen gewonnen.’

Zorgvuldig poetst Gerrie Berden de bijna één meter hoge wisselbeker nog maar eens op. Al twintig jaar of langer vormt de glimmende trofee de inzet van het tennistoernooi waarbij cliënten van Severinus worden gekoppeld aan een vrijwilliger van De Korrel. De koppels nemen het tegen elkaar op tijdens korte wedstrijdjes.

Louise Loendersloot is mede bij de organisatie betrokken. ,,Vroeger hadden we een fooienpot. Jaarlijks werd de opbrengst gebruikt voor een feestje voor de mensen die bardiensten draaiden. Tot iemand opmerkte, wij hebben het al zo goed. Is er geen betere bestemming voor het geld? Zo ontstond het idee om een toernooi met onze buurtbewoners van Severinus te houden."

Ben Clement is twintig jaar lid van de Oerlese tennisclub en ook al zo lang vrijwilliger bij het toernooi. ,,Ik vind het leuk en kan het goed met de cliënten van Severinus vinden." Eén keer bleef in al die jaren zijn racket ongebruikt. ,,De cliënt waaraan ik was gekoppeld, installeerde zich op een kruk aan de bar. Hier kom ik vandaag niet meer vanaf, zei hij. Het lukte me niet hem de baan op te krijgen."

Anne van Erp is een van de twintig deelnemers van Severinus. Op baan 7 neemt ze het op tegen Korrel-voorzitter Patricia Janssen. ,,Ik zit al lekker in het spel", zegt Anne die maar één keer per jaar tennist. ,,Als je maar één keer per jaar speelt, merk je wel dat je in hetzelfde niveau blijft hangen", klinkt het realistisch.