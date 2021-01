Sportschool Slim Bezig! laat leden bewegen via Omroep Veldhoven

Om de leden toch in beweging te houden, bedenkt eigenaar Martijn van der Pijl allerlei alternatieven. ,,Naast mijn eigen leden wil ik ook anderen inspireren om te bewegen. Corona is een groot probleem, maar inactiviteit is al heel lang een groot probleem. Als mensen regelmatig sporten, zouden we heel wat minder welvaartsziekten hebben.”

Kijker kan kiezen uit drie verschillende niveaus

,,Elk filmpje kent een ander thema zoals benen en billen, armen en schouders, buik- en rugspieren en total body. We maken ze voor een breed publiek door in elk filmpje drie niveaus aan te bieden", legt Van der Pijl uit. Even later snort de camera als hij met Stella en Simone een warming up doet. De een heeft een wandeltempo, de ander jogt en een derde rent. De kijker kan zo een eigen niveau kiezen. Voor Stella was het de eerste keer dat ze tijdens haar werk een camera op zich gericht wist. ,,Ik had vooraf wat zenuwen. Tijdens het filmen was ik me er niet van bewust dat ik in de camera keek, maar volgens Giel deed ik dat wel."