Stamceltransplantatie in Mexico enige hoop voor Linda

VELDHOVEN - ,,Ik heb me over zoveel heen moeten zetten om dit te doen”, vertelt de Veldhovense Linda Rijksen. Haar enige hoop om haar MS te stoppen is een stamceltransplantatie van 60.000 euro, en die wordt in Nederland niet vergoed voor MS-patiënten. Er loopt wel een onderzoek in het Amsterdam UMC, maar daarvoor komt ze niet in aanmerking. Vorig weekend startte ze daarom een crowdfundactie.

,,Hiervoor je verhaal de wereld in brengen is niet niks. Ik vraag anderen niet graag om hulp en al helemaal niet om geld, maar ik wil niet dat de kinderen mij moeten verzorgen. Daarom grijp ik graag de enige kans die ik heb”, vertelt Rijksen.

Geen prettig toekomstbeeld

Het effect van immunotherapie, de behandeling die ze nu krijgt, is hooguit dat ze minder snel achteruitgaat. ,,Mijn toekomstbeeld blijft niet prettig zonder stamceltransplantatie. Eigenlijk schandalig dat je zoveel tijd moet steken in crowdfunding, terwijl er in Nederland wel een behandeling voorhanden is.”

Rijksen heeft primaire progressieve MS (PPMS). Een vorm die maar in 5 procent van de gevallen voorkomt, die het ruggenmerg aantast en waarbij direct vanaf het begin achteruitgang merkbaar is. Het begon met krachtverlies in een been en ruim een jaar na de diagnose sleept ze met haar been, waardoor ze slecht trap kan lopen en regelmatig valt.

Quote De angst dat je achteruit blijft gaan is het ergste. Als ik niks doe, stopt het niet Linda Rijksen

Dat wordt nog eens verergerd door evenwichtsstoornissen. Ook neemt de kracht in haar rechterhand af en heeft ze minder energie. Een orthese (hulpmiddel, red.) ondersteunt haar bij het lopen en de rolstoel voor langere afstanden wordt binnenkort geleverd. ,,De angst dat je achteruit blijft gaan is het ergste, ik zou al blij zijn als het hier stopt. Als ik niks doe, stopt het niet.”

Schade beperken

De kapster hoopt in april de stamceltransplantatie te kunnen ondergaan. ,,Hoe sneller je begint, hoe meer de schade beperkt blijft.” Ze vertelt dat ze in Rusland en Mexico de transplantaties bij MS-patiënten al vijftien jaar met succes uitvoeren. De kans op succes is volgens de website van de Mexicaanse Clinica Ruiz waar ze heen wil bijna 80 procent. ,,En het risico op overlijden is net zo groot als bij een blindedarmontsteking.”

Quote Het wordt een pittig traject. Je krijgt de zwaarste chemokuur die er is en je hele immuunsys­teem wordt platgelegd Linda Rijksen

Dat betekent niet dat ze er lichtvaardig tegenaan kijkt. ,,Het wordt een pittig traject. Je krijgt de zwaarste chemokuur die er is en je hele immuunsysteem wordt platgelegd.” Na elf dagen isolatie volgt revalidatie; de eerste drie tot zes maanden is ze nog extra vatbaar voor ziektes. Vervolgens heb je nog een jaar de kans om met fysiotherapie spierkracht terug te winnen, voordat die schade onherstelbaar is. De kans daarop is afhankelijk van leeftijd, hoe lang de diagnose al bekend is en de beperking die er al is. ,,Ik hoop natuurlijk dat ik straks weer goed de trap op kan, maar zo niet, dan kan ik daar ook wel mee leven. Ik ben al blij als het hier stopt.”

Verschillende inzamelingsacties

Rijksen wilde geld inzamelen op evenementen zoals Cityfest, maar dat ging niet door vanwege corona. Daarom worden nu andere acties voor de Veldhovense georganiseerd. Zo zijn er statiegeldacties bij de Jumbo aan de Burgemeester van Hoofflaan en Plus van Reijen, en verkoopt de laatste supermarkt chocoladeharten waarvan de helft naar Rijksens stichting msvrij4linda gaat. Ook gaat haar dochter wafels verkopen. De Veldhovense zoekt nog winkeliers die een spaarpotje willen plaatsen en/of posters willen ophangen.