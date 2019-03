Steekpartij in Veldhoven: man opgepakt na insteken op vrouw

Politieau­to vliegt uit de bocht en belandt in sloot in Veldhoven

2 maart EINDHOVEN - Een politieauto is zaterdagavond op de Witvenseweg in Veldhoven tijdens een korte achtervolging uit de bocht gevlogen en in een sloot beland. De twee inzittende agenten zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hielden slechts een paar kneuzingen over aan het ongeval.