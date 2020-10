Steltenloper verrijkt Wintelre

Derde divisie zondag UNA doet zichzelf tekort met nederlaag bij Westlandia

13 september De 3-0 winst van vorige week in de seizoenopening tegen Hollandia kreeg voor UNA zondag geen vervolg bij Westlandia. De thuisploeg stuurde de Zeelsternaren met een 2-1 nederlaag naar huis. Het verlies van UNA was totaal onnodig. Zeker voor rust had de ploeg van coach Harrie Gommans de volledige controle over de wedstrijd.