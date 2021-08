Steprace populair op Olympiade in Veldhoven

,,Ik wil fietsen”, roept Devin Welten (9) bij de start van zijn eerste activiteit op de Olympiade. Alle zeven kinderen in zijn groepje moeten op een fiets op een rollerbank in één minuut tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen. Ze halen elk vijfhonderd tot zeshonderd meter. Het is een van de elf onderdelen die vandaag op het programma staan. Ruim zeventig kinderen van vijf tot en met twaalf jaar meldden zich aan voor de Olympiade.

Het is de laatste activiteit van het vakantieprogramma van de stichting. Dat had enigszins te lijden onder de coronaperikelen. ,,Voor Jeugdland en de Huttenweek is een evenementenvergunning nodig en die krijg je in deze tijd niet. We zijn blij dat de andere activiteiten wel door konden gaan”, zegt bestuurslid Wendy Schoofs-Smulders.

Strijd om medailles

In de strijd om de medailles leggen de deelnemers ook een parcours op de step af. ,,In één minuut moeten ze twee keer over het parcours. Bij de tweede ronde moeten ze een tennisbal meenemen die op een houder ligt. Het is nog niemand gelukt op dit lastige parcours”, zegt Marith (14) die dit onderdeel leidt.

Net na het middaguur dirigeert Janus van Oorschot zijn groepje naar het clubhuis van SDO. Het is tijd om de meegebrachte boterhammen op te eten. Het groepje heeft net de sponzenrace volbracht. Het is het enige onderdeel waarbij water in het spel is. De jeugd moet met een net vol sponzen een hindernisbaan nemen en bij terugkeer de sponzen uitknijpen in een bak.

Droge kleren

De meeste kinderen houden het hierbij niet droog. ,,De pauze komt als geroepen. Nu kunnen ze wat droge kleren aantrekken”, zegt Van Oorschot. Devin werkt met zijn vrienden Niels, Tjeu en Tuun de boterhammen naar binnen. De negenjarigen vinden de steprace tot dan het leukst.