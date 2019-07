Ster van Veldhoven voor vrijwilligers hospice Merefelt

In het hospice verblijven ernstig zieken mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Het doel is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. De vrijwilligers zorgen er mede voor dat deze tijd voor de ernstig zieke mensen zo comfortabel mogelijk verloopt.

De vrijwilligers bieden een luisterend oor en emotionele steun. Even samen een kop koffie drinken, een spelletje doen of gewoon even bij iemand zijn. De vrijwilligers geven daarnaast de nodige ondersteuning aan het personeel van hospice Merefelt.

Sinds dit jaar worden de Sterren elke maand uitgereikt door de gemeente. Door het uitreiken van de Ster geeft de gemeente haar blijk van waardering voor de inzet van vrijwilligers.

De houten sterren worden gemaakt bij zorgorganisatie Severinus. Kunstenaars van de dagbesteding van Severinus, welzijnsorganisatie SWOVE, GGzE De Boei en Combinatie Jeugdzorg beschilderden de sterren.