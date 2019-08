Ster van Veldhoven voor vrijwilligers museum ’t Oude Slot

De groep vrijwilligers van ’t Oude Slot breidt zich uit. In het afgelopen jaar zijn er vijftien vrijwilligers bij gekomen. Ze zetten zich in verschillende werkgroepen in. Bijvoorbeeld voor ontvangst van bezoekers in de weekenden en tijdens evenementen. Of voor het bijhouden en aanvullen van het collectieregistratiesysteem of beheer van de unieke prentencollectie. Ook helpen ze met het opzetten van exposities, tuinonderhoud en kluswerk.