Ster van Veldhoven voor vrijwilligers Rommelgatse optochten

Video Meekijken in MMC Veldhoven naar spectacu­lai­re beelden van buikholte in 3D

19:57 VELDHOVEN - De 3D-beelden vanuit de buikholte zijn overweldigend. Het lijkt een vliegreis door een complex en kleurig landschap. De werkplaats van de operateur heet niet voor niets ‘de cockpit'. Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven is het eerste ziekenhuis in Nederland dat beschikt over de Senhance robot. Het ED keek mee.