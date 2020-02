Sterren K-pop stralen op passen van choreograaf uit Veldhoven

Stoere Eindhoven­se krullenbol brengt dansers hoofd op hol

13:17 EINDHOVEN/VELDHOVEN - Haar artiestennaam is Lockar. Die naam is niet willekeurig gekozen. Lockar, Zweeds voor krullen, tekent de presentatie van de 27-jarige Veerle Bazelmans. Haar blonde krullenbol is niet te missen bij de draaitafel, waar ze al vele jaren achter staat. Zaterdag draait de dj in haar eigen Eindhoven in een uitverkochte Effenaar.