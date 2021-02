Stichting Jeugdbelangen Oerle werkt aan droom

,,Onze droom is: de jeugd van Oerle geeft richting aan de Stichting Jeugdbelangen.” Voorzitter Moniek van den Wildenberg en haar medebestuurders willen dat de stem van de jeugd duidelijk hoorbaar is binnen de stichting. Met de instelling van een jeugdraad is daartoe de eerste stap gezet. Emma Buijs (17) heeft zich gemeld als voorzitter. ,,We willen zoveel mogelijk kinderen bij de jeugdraad betrekken. Nu bij de start het liefst kinderen van de bovenbouw van de basisschool en tieners. We willen straks periodiek bij elkaar komen.” De inspraak van de jeugd krijgt gestalte door de aanwezigheid van de jeugdvoorzitter bij de maandelijkse vergaderingen van het bestuur van de stichting.

Belangen

Die stelt zich onder meer als doel de belangen te behartigen van bestaande jeugdorganisaties zoals het Vakantieprogramma Oerle en het Tienercomité Oerle. ,,Wij fungeren als aanspreekpunt naar onder meer de gemeente. We willen vooral versterkend werken en de stichting naar een hoger plan tillen”, legt penningmeester Martijn Buijs uit.

Daartoe is een missie en visie ontwikkeld die onlangs met de beleidsadviseur Sociaal Domein van de gemeente is besproken. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor blokhut D’n Bosbender. Martijn Buijs: ,,Die moet een fijne plek worden voor heel Oerle maar vooral voor de jeugd.” Het houten onderkomen aan de Nieuwe Kerkstraat is eigendom van de stichting en moet na bijna dertig jaar opgeknapt worden. Op het programma staan onder meer vernieuwing van sanitair en keuken en het isoleren van het dak en de wanden. ,,Enkele hulpvaardige dorpsgenoten zijn al komen kijken. Er komt een stappenplan om de blokhut op te frissen. We willen het dorp daarbij ook inschakelen”, blikt de voorzitter vooruit. Ook komt er opslagruimte waarin de aangesloten jeugdorganisaties hun materiaal kunnen opslaan.

Blokhut

Woensdag steekt het bestuur digitaal de koppen bij elkaar om de aanpak van de blokhut in de steigers te zetten. Die zal op 17 maart voor het eerst in de geschiedenis fungeren als verkiezingslokaal. ,,Vanwege corona zijn er extra stemlokalen nodig. Daarom hebben we de blokhut aangemeld. Met drie bestuursleden zijn we stembureau-lid. Het lijkt me leuk om een keer mee te maken. Wel moeten we nog slagen voor een e-learning”, besluit bestuurslid Patricia Salemink.