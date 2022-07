Stichting Poezenbende in Veldhoven kan geen kat meer kwijt: ‘We moeten de rem erop zetten’

Sproeiende en vechtende katers en krolse poezen zorgen voor flinke overlast. Nathalie Franken is begaan met het lot van zwerfkatten en begon zeven jaar geleden Stichting Poezenbende. Ze is voorzitter van het bestuur en krijgt hulp van vrijwilligers. ,,Ons doel is de zwerfkatten opvangen, steriliseren en castreren en zo nodig voorzien van medische hulp. Daarna proberen we er een gouden mandje voor te vinden.”

In het hoogseizoen, dat loopt van april tot november, krijgt ze soms wel twee keer per dag een telefoontje over een zwerfkat. Eerst gaat ze poolshoogte nemen of het wel een zwerfkat is. ,,Als we vermoeden dat het geen zwerfkat is, hebben we een meldingsplicht. We melden het dier dan aan bij Amivedi en op sites van vermiste huisdieren”, legt de Veldhovense uit.

Katten massaal gedumpt

Twee jaar geleden kon je niet aan een kat komen, nu worden ze massaal gedumpt. Sinds corona hebben veel mensen een huisdier genomen. Vaak ondoordacht, want inmiddels zitten de asiels vol en treffen vrijwilligers nogal eens dozen en tassen met kittens aan. Franken: ,,Ik kijk veel op sites van andere stichtingen die huisdieren opvangen. Overal zie ik de berichten over dumpingen. Marktplaats staat er vol mee.”

Een vijftal gastgezinnen van de stichting zit inmiddels helemaal vol. Als een kat zes maanden tot een jaar bij een gastgezin verblijft, is het bijna niet meer te herplaatsen. ,,Enkele gastgezinnen hebben nog een keer over hun hart gestreken en er nog eentje bijgenomen, maar dat is niet de bedoeling van de stichting. We hebben op dit moment echt geen mogelijkheden meer en moeten de rem erop zetten”, zegt Franken tot haar verdriet. Op een aanvraag bij de gemeente voor een grote opvanglocatie heeft de stichting nooit iets teruggehoord.

Quote Dit is de eerste keer dat ik meemaak dat we ze niet kwijt kunnen Mario Holle, gastgezin

Gastgezin met twintig katten

Mario Holle is al vanaf de start van de stichting gastgezin. ,,Dit is de eerste keer dat ik meemaak dat we ze niet kwijt kunnen.” Ook zij streek onlangs nog een keer over haar hart. In haar woning met buitenverblijf biedt ze momenteel twintig katten een fijn leven. Ze wijst op het belang van steriliseren, castreren en chippen zodat ze geen nestjes kunnen maken. ,,Een niet-gesteriliseerde poes die ontsnapt, komt vrijwel altijd zwanger terug. Dat kan al vanaf de leeftijd van zes maanden en dat drie keer per jaar”, weet Holle.