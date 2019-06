Stormschade in Veldhoven: nog weken puinruimen

VELDHOVEN - De storm van vorige week heeft naar schatting 300 bomen in Veldhoven geveld. Herstelwerkzaamheden duren nog 4 tot 8 weken, verwacht de gemeente. Vooral de weg Sondervick is zwaar getroffen.

Ook dinsdag konden automobilisten in Veldhoven niet helemaal over de Sondervick rijden. Het wegdeel tussen Antwerpsebaan en De Zilversmid was afgesloten. De storm van vorige week heeft op die weg een enorme ravage aangericht.

Vorige week vrijdag meldde de gemeente al dat de Sondervick in zijn geheel werd afgesloten. Dit weekend was alleen het deel tussen De Zilversmid en Heerbaan niet bereikbaar. ,,We zijn bezig om de weg veilig te stellen, omgewaaide bomen op te ruimen, de weg te repareren en bomen te snoeien met zware gebroken takken in de kroon”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,Daarnaast zijn de overgebleven bomen door de vallende bomen zwaar beschadigd of instabiel geworden. Deze bomen moeten ook worden gerooid.”

300 bomen

De woordvoerder kon dinsdagmiddag nog geen definitief uitsluitsel geven over de duur van de werkzaamheden op de Sondervick: ,,De Sondervick is binnenkort klaar, hopelijk vandaag. Mogelijk loopt het snoeiwerk langs het fietspad nog langer door, de weg heeft nu prioriteit. Fietsers kunnen daarvan enige overlast hebben.”

Ook in de rest van Veldhoven is de schade aanzienlijk. ,,Op basis van de meldingen en onze eigen waarnemingen zijn er minimaal 300 bomen omgegaan of zeer zwaar beschadigd”, aldus de woordvoerder. De veiligheid rond zwaar beschadigde bomen kan de gemeente niet garanderen. Ook die zullen de komende tijd worden gerooid. Het is nog niet duidelijk wat de schade is in Veldhovense bossen en parken. Waarschijnlijk zijn ook daar omgewaaide bomen te vinden.