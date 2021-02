Stortvloed aan kritiek brengt Veldhovense raad in tijdnood bij grote plannen

VELDHOVEN - Een stortvloed aan kritiek van insprekers zorgde er dinsdagavond voor dat de Veldhovense gemeenteraad geen tijd meer had om inhoudelijk over twee grote plannen te discussiëren.

Twee van de onderwerpen waar de raadsleden met elkaar over in debat zouden gaan, waren het snelfietspad op bedrijventerrein De Run en het bouwplan op de hoek van de Bossebaan en de Burgemeester Van Hoofflaan. Voor de bespreking van beide plannen meldden zich in totaal twaalf insprekers die de raad - voorafgaand aan het debat - wilden laten weten hoe ze erover denken. Daarbij kreeg ‘de gemeente‘ het zwaar te verduren.

Quote Op het punt van samen­spraak is dit helemaal fout gegaan, een dikke vette onvoldoen­de voor de gemeente. Jan de Bonth

Zo maakte een aantal buurtbewoners korte metten met het plan voor vier appartementencomplexen bij de Bossebaan, op de plek van het postsorteercentrum en de oude Rabobank. Formeel kwamen er bij de gemeente 67 bezwaren tegen dat plan van Cedrus Vastgoed binnen, maar dat zijn er in de praktijk meer dan 170, zo benadrukte Mark Eikhoudt, een van de bezwaarmakers. ,,Want veel van de bezwaren zijn door meerdere Veldhovenaren ondertekend.”

Zonder zonlicht

Joop Kampert schetste namens een vereniging van eigenaren van een complex aan de Bree de gevolgen van het bouwplan voor de ongeveer 150 bewoners van dat complex - aan de andere kant van de Bossebaan. ,,Van die bewoners heeft zo'n 80 procent een balkon op amper 45 meter afstand van de hoge woontoren die wordt gebouwd. Die mensen zitten straks 5 maanden per jaar zonder zonlicht achter deze 38 meter hoge zuil. verscholen.”

De insprekers gaven allen aan het gevoel te hebben dat het plan al vast lag op het moment dat de buurt er voor het eerst over werd geïnformeerd. ,,Op het punt van samenspraak is dit helemaal fout gegaan, een dikke vette onvoldoende voor de gemeente", zo vatte buurtbewoner Jan de Bonth een deel van de grieven samen.

Niet betrokken

Ook de vijf insprekers die zich hadden gemeld om hun mening te geven over het Veldhovense deel van het nieuwe snelfietspad tussen de High Tech Campus in Waalre en De Run in Veldhoven hekelden de manier waarop ze niet of nauwelijks bij de planvorming waren betrokken.

Een aantal inwoners van de Eindhovense wijk Ooievaarsnest wees de Veldhovense raad erop dat er in Eindhoven nog een proces gaande is waarbij buurtbewoners kunnen meepraten over het te kiezen tracé. ,,Als u nu voor dit tracé kiest, ligt eigenlijk al meteen vast dat de route via de onderdoorgang bij de A2/N2 aan Eindhovense zijde via de Ulenpas moet lopen", stelde Ted Krebbeks van de Wijkvereniging Ooievaarsnest.

De raad vergadert maandagavond vanaf 19.00 uur verder over beide onderwerpen. En als ze dan nog tijd tekort komt, wordt de vergadering weer een dag later afgerond.