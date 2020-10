Strijd voor behoud van naam Den Ekkerman

Ze is een petitie gestart om die te behouden als naam voor het nieuwe zwembad. Vorige week werd bekend gemaakt dat inwoners kunnen kiezen uit de namen City Sport Veldhoven, Sportcentrum Veldhoven, en Sportcentrum De Verbinding.

Een naam die iedereen kent

Kreijveld: ,,Ik heb het idee dat dit mensen door de strot wordt geramd. Ik ben op zich niet tegen een nieuwe naam, maar als je met een nieuwe naam komt, doe het dan goed. De namen waar nu uit gekozen kan worden zijn naar mijn idee nietszeggend. Den Ekkerman is een naam die iedereen kent en die karakter heeft.”

De gang van zaken rond de nieuwbouw kan haar sowieso niet bekoren. ,,Er moest een nieuw zwembad komen terwijl lang niet iedereen het daarmee eens is, er is geld gestoken in reparaties en omwonenden zijn niet blij met de locatie. Er komen twee rechthoekige bakken en er is gedacht aan mensen die therapeutisch komen zwemmen. Goed dat ze dat doen, maar denk ook aan onze kinderen. Die willen een glijbaan en golfslagbad.”

Verzonnen gemenerik

Een gemeentewoordvoerder zegt dat de selectiecommissie heeft expliciet heeft besloten om voor een nieuwe naam te gaan voor de twee sportaccommodaties, omdat de bestaande naam Den Ekkerman te veel verwijst naar alleen het zwembad. ,,Maar zwaarwegender was de betekenis van ‘Den Ekkerman’ en de uitdrukking ‘Pas op vur den ékkerman’. Den Ekkerman is een verzonnen gemenerik, die in diep water of diepe waterput woont.

Zo werden kinderen vroeger gewaarschuwd voor diep, gevaarlijk water. Die uitdrukking was een waarschuwing voor kinderen tegen een vreeswekkend wezen dat diep in de waterput op het erf woonde, of in andere gevaarlijke waterplekken zoals drinkkuilen voor vee. De commissieleden vinden dit niet bij deze tijd passen, een onveilig en onprettig gevoel geven, en niet bevorderlijk voor een sportcentrum waar ook kinderen van harte welkom zijn.”

Acceptabel en praktisch

Voor het nieuwe bad zijn 203 namen ingezonden. Vanwege dubbelingen en namen die niet aan de voorwaarden voldeden of die niet voor alle leden van de selectiecommissie acceptabel en praktisch bruikbaar waren, bleven er van vijftien unieke namen uiteindelijk drie over. Een naam heeft enkele tekens te veel omdat Veldhoven al uit veel tekens bestaat. Sportcentrum wordt in de naam niet meegeteld omdat in de voorwaarden stond dat de naam moest passen bij sportcentrum of -complex.

Gistermiddag hadden 95 mensen de petitie van Sabine Kreijveld ondertekend.