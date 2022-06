Stroopwafels voor de Queen of Crime: Karin Slaughter signeert in Veldhoven

Gewapend met een klapstoeltje staat Wim Brankaert in de lange rij voor de winkel. Hij is een van de weinige mannen die op de signeersessie zijn afgekomen. ,,En daar snap ik niets van. Het is een fantastische schrijfster die heel spannende boeken schrijft. Samen met onze twee dochters hebben we haar complete serie.” Op een briefje heeft de Veldhovenaar de tekst geschreven die Slaughter in zijn nieuwste aanwinst mag schrijven. ‘For Wim and Judith, reading partners in crime’.