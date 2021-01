Studenten Fontys onderzoeken toekomst Citycentrum Veldhoven: ‘Een typisch voorbeeld van een tafellaken- en servetverhaal’

VELDHOVEN - Studenten van Fontys in Eindhoven gaan de komende maanden onderzoeken hoe het Citycentrum in Veldhoven de komende jaren moet veranderen om voor bezoekers aantrekkelijk te blijven. Daarbij kijken de onderzoekers vooral of ze van andere winkelcentra kunnen leren.

Dát er bij het Veldhovense winkelcentrum moet worden ingegrepen, staat voor Peter ter Hark als een paal boven water. ,,Het Citycentrum was toen het net gebouwd was eigenlijk al aan de grote kant, het ligt voor de hand om te denken dat daar de komende jaren tientallen procenten winkelruimten getransformeerd moeten worden", vertelt Ter Hark, de Fontys-docent die het onderzoek gaat leiden.

Ter Hark is naast docent bij Fontys Hogeschool Economie en Communicatie ook retail- en vastgoedspecialist. Het Veldhovense onderzoek valt binnen het lectoraat De Ondernemende Regio van lector Cees-Jan Pen. De studenten verwachten nog dit voorjaar met een advies richting gemeente te kunnen komen.

Hard te halen

Volgens Ter Hark is het Citycentrum ‘een typisch voorbeeld van een tafellaken- en servetverhaal'. ,,Er zitten supermarkten en andere zaken voor dagelijkse boodschappen, maar ook kledingzaken en andere niet-dagelijkse winkels.” Met name modezaken gaan het volgens Ter Hark de komende jaren moeilijk krijgen. ,,Ook de grote ketens. Je ziet dat die het in grote steden als Eindhoven al hard te halen hebben, dat wordt er in een plaats als Veldhoven niet beter op", is zijn verwachting.

Als Ter Hark naar vergelijkbare winkelcentra in andere plaatsen kijkt, verwacht hij dat ook in het Citycentrum het accent meer op dagelijkse boodschappen komt te liggen. ,,In ons onderzoek willen we ook kijken: wat kunnen we van andere winkelcentra leren.” Als voorbeeld noemt hij het winkelcentrum in Alphen aan den Rijn dat net als de Citypassage in het Citycentrum eigendom is van HAL Investments. ,,Daar zijn ze al behoorlijk ver met de transformatie.”

Woningen in passage

Heino Vink, de ondernemer die bij de aankoop van de Citypassage samenwerkte met collega-ondernemer Marcel Kokkeel en HAL Investments, zei al eerder in het Eindhovens Dagblad te verwachten dat er in de passage woningen gaan komen. Die zijn volgens de eigenaren niet alleen nodig omdat daar behoefte aan is, maar ook om de nodige investeringen in het winkelcentrum zelf mogelijk te maken.

De ondernemers in het Citycentrum zitten zelf overigens ook niet stil als het over hun eigen toekomst gaat. Het winkelcentrum is sinds kort een zogenoemde bedrijveninvesteringszone. Door het Citycentrum als zo'n zone aan te wijzen, kunnen de ongeveer 110 ondernemers zelf beter bepalen welke kant het met het winkelhart op moet. In november vorig jaar werd een blauwe parkeerzone ingevoerd, waardoor bezoekers de eerste 2 uur gratis kunnen parkeren.