Subsidiestop Parasol Veldhoven blijft staan

Per 1 juli

Het bestuur van de Parasol maakte bezwaar tegen het collegebesluit om de subsidie per 1 juli grotendeels stop te zetten. De gemeente Veldhoven wil hobbymatige activiteiten niet langer subsidiëren. De subsidie voor taallessen (NT1 en NT2) blijft wel bestaan. De bezwarencommissie werd gevraagd aan het college te adviseren over de rechtmatigheid van het besluit.

De procedure is nu dat het college een besluit neemt op basis van het advies van de commissie. Daarvoor legt B&W het advies aan de raad voor. Hoewel het advies van de bezwarencommissie als een koude douche kwam, was er bij de Parasol al wel rekening mee gehouden. Met een werkgroep van enkele cursisten is nagedacht over de mogelijkheden van een doorstart. Ook zijn er gesprekken met andere organisaties over de cursussen en er zijn ideeën over een andere opzet met korte cursussen en workshops.