Switch Jeugdzorg in Veldhoven kijkt per jongere wat nodig is

De Veldhovense Xanty (16) heeft een gaatje in een ruggenwervel, waardoor ze niet lang kan zitten. Daarnaast kampt ze met een hevige vorm van dyslexie en dyscalculie. Sinds een jaar volgt ze geen regulier onderwijs meer. ,,Ik doe nu de opleiding Basismedewerker Fashion. Je leert hier in de praktijk. Volgend jaar juni verwacht ik een diploma te hebben op MBO-2 niveau.” De Veldhovense die later kleding wil gaan ontwerpen heeft het prima naar de zin aan de Schimmerik. ,,Als ik hier ben, voelt het een beetje als thuis. Heel gemoedelijk.”

Xanty is een van de 23 jongeren die dagbegeleiding krijgen van Switch Jeugdzorg waarvan Jeanne van Beers directeur is. ,,Het woord dagbegeleiding bestaat eigenlijk niet. Maar we proberen hier jongeren in acht maanden tot anderhalf jaar terug te begeleiden naar school, betaald werk, dagbesteding of een cursus waarmee ze een certificaat behalen. We kijken per jongere wat nodig is. Alles staat in het teken dat ze weer goed in hun vel komen te zitten en zich weer kunnen gaan ontwikkelen.”

Rust

De 24 gemeenten in de regio Eindhoven kennen volgens Van Beers 1800 thuiszitters. ,,Negen van de tien staan helemaal stil als ze stoppen met school. Hier beginnen we met rust en laten we de jongeren ontdekken wat ze wél kunnen. Vervolgens begeleiden we ze in het leren.” Maar er is ook ruimte voor creatieve bezigheden, koken en sporten.

Vanwege een teveel aan prikkels stopte Tristan (15) twee jaar geleden op het St. Joriscollege in Eindhoven. Van Beers: ,,Onze taak was hem terug te begeleiden naar die school. Twee keer hebben we het geprobeerd, maar het lukte niet. Met de school hebben we voor Tristan een rooster gemaakt om hier te leren.” Meestal krijgt hij in de ochtend les en doet in de namiddag leuke dingen zoals muziek maken. Tristan: ,,Het leren gaat nu goed. Ik hoop dat ik over anderhalf jaar mijn havodiploma heb.”

Onlinewinkel

Ook het voormalige postkantoor op het terrein mag Switch Jeugdzorg gaan beheren. Een zestal weken geleden heeft Van Beers bij de gemeente een vergunning aangevraagd om er een distributiecentrum annex onlinewinkel in te vestigen. ,,De jongeren hebben intussen al zoveel gemaakt. Die producten gaan we online verkopen net als kringloopspullen die de jongeren ophalen en repareren. De website waarop het aanbod komt is al bijna klaar. De jongeren gaan dit straks runnen.”

Zoals het er nu naar uitziet moet Switch Jeugdzorg de panden eind 2022 verlaten voor de bouw van appartementen. ,,Het is onze droom om een leegstaand pand te krijgen waarvan we zelf de renovatie kunnen oppakken. Dat kan een kerk of pastorie zijn, maar ook een leegstaande bedrijfshal”, doet Van Beers een oproep.