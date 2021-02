SWOVE wil er zijn bij verlies en rouw voor de mensen in Veldhoven

Al vanaf 1970 werkt SWOVE aan het welzijn van kwetsbare en oudere Veldhovenaren. Vaak hebben de ouderenadviseurs daarbij te maken met verlies en rouw. Carolien van der Heijden, adviseur Welzijn, Wonen en Zorg bij SWOVE, besloot daarvoor in 2019 een opleiding te volgen bij het landelijk steunpunt Rouw en Verlies. ,,Mijn eindwerkstuk maakte ik over een familielid dat overleden is. Dat heeft me gevormd in de manier waarop ik nu met rouw en verlies omga.”

Door corona nog meer ondersteuning

Corona is voor SWOVE aanleiding om nog meer in te zetten op ondersteuning bij verlies en rouw. En niet alleen bij overlijden, stelt Van der Heijden: ,,Het gaat om het verlies van alle elementen van het leven. Het verlies van een baan, gezondheid, een relatie, het gemis van persoonlijk contact, senioren die niet meer naar hun clubje kunnen. Eenzaamheid leidt ook tot een verliesgevoel.” Ouderenadviseur Ans van Kasteren merkt dat veel senioren door corona niet meer vooruit kunnen. ,,Ze missen perspectief, weten niet of de normale tijd voor hun nog terugkeert. Geen uitzicht hebben, leidt ook tot rouw.” Wat SWOVE in essentie gaat aanbieden is een tijdje meelopen met een hulpvrager en daarbij samen op zoek gaan naar zingeving.

Folder verspreid

Om bekendheid te geven aan de nieuwe ondersteuningsvorm is een folder verspreid bij onder meer crematoria, begrafenisondernemers en ondersteuners in huisartsenpraktijken. In de folder biedt SWOVE aan om samen in gesprek te gaan over verlies en rouw. ,,Als mensen ons benaderen, gaan we het gesprek aan. Samen kijken we onder meer hoe er weer zingeving aan het leven kan worden gegeven zodra iemand daaraan toe is”, legt Van der Heijden uit.

SWOVE kiest voor een warme overdracht als ze iemand koppelen aan bijvoorbeeld een KBO, bridgeclub of een maatje. ,,In overleg met de betrokkene nemen we vooraf contact op met de club. Daarbij vragen we dan of ze even extra aandacht aan de persoon willen schenken. Maar het kan ook nodig zijn dat we iemand doorverwijzen naar een andere instantie waar deze beter geholpen kan worden.”

Ook de verschillende KBO-verenigingen hebben met regelmaat te maken met verlies en rouw. ,,We merken dat leden bij verlies van een naaste hulp behoeven en die kunnen we niet geven”, weet Mieke van Lisdonk, voorzitter van Seniorenvereniging KBO Zeelst. Enkele dagen na een sterfgeval stuurt de KBO een condoleance naar de nabestaanden. ,,Vanaf nu sturen we na zes maanden opnieuw een kaart. Daarin verwijzen we onder meer naar de diensten van SWOVE. De betreffende folder stoppen we erbij. De kaart kan het begin zijn van de nodige ondersteuning. Alle andere KBO’s sluiten aan bij dit initiatief. Vermoedelijk gaat ook de PVGE Veldhoven meedoen.”